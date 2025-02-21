Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Ak Parti 8. Olağan Kongresi'ne Katılmayacağız"

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, partisinin AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldığını açıkladı. AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yeniden Refah Partili altı belediye başkanına AK Parti rozetlerinin takıldığını hatırlatan Kılıç, "'Sandıkta alamadığınız belediyeleri masada aldınız helal olsun hayırlı olsun' demek için mi AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılacağız" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, partisinin davet edildiği AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'yle ilgili açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi olarak Kongreye katılmama kararı aldıklarını açıklayan Kılıç, "31 Mart 2024 mali idareler seçimini takip eden süreçte Yeniden Refah Partili belediye başkanları üzerinde oynanan oyunlar baskı ve yıldırma politikaları tahammül sınırlarını aşmıştır. 8. Olağan Kongre davetiyesini gönderdikleri Çarşamba günü bile Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gece yarısı operasyonlarıyla partimizden koparılan altı belediye başkanının yakasına AK Parti rozetleri bizzat cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılmıştır. Bu durumda AK Parti kongresine ne için katılacağız? Sandıkta kazanamadığınız belediyeleri masada kaptınız, helal olsun, hayırlı olsun demek için mi?" diye sordu.

"Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı"

Kılıç, devletin imkanlarıyla yarışmanın mümkün olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Siz de biliyorsunuz ki parayı, imkanı, vaatleri bastırıp aldıklarınızın size de bir hayrı olmayacak. Zaten siyasetin tüm etik ilkelerini ayaklar altına alarak transfer ettiğiniz belediye başkanlarının birçoğu 31 Mart seçimleri öncesinde değişik nedenlerle sizin aday yapmadığınız isimler değil mi? Millet iradesiyle seçilenleri, seçildikleri partiden ayrılmaya ve transfer olmaya zorlayan bu akım siyasette ikinci el pazarı olarak adlandırılacak ve utançla anılacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak biz siyasetin ikinci el pazarına düşmeyeceğiz, düşenlerle de yol yürümeyeceğiz. Seçmenimizin hür iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını güç gösterisi için gece yarısı operasyonları ve devletin gücüyle bizzat koparanların yanında hiçbir zaman ve zeminde yer almayacağız. Siyasetin sayılardan ibaret olmadığını adaletin ve hakikatin ikinci el pazarında bulunmadığını anladığınız gün sizin için de çok geç olacak. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Bizim eskilerimiz size hayırlı olsun. Düşünce ve eylemlerinizle, eskittiğiniz değerlerinizle bize emanet olsun. Biz Yeniden Refah Partisi camiası olarak milletin gözü önünde yaşanan milli irade gaspına karşı dürüst, ilkeli ve ahlaklı siyaset anlayışımızla adım adım iktidara yürümeye devam ediyoruz."

"TÜSİAD'ın da senede bir iki defa başını kumdan çıkartması son derece yanlıştır"

"TÜSİAD başkanları yakalama kararıyla mahkemeye sevk edildi ve yurt dışı çıkış yasakları getirildi. Bu durum hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna Kılıç, şöyle yanıt verdi:

"TÜSİAD başkanlarının polis marifetiyle gözaltına alıp götürülmesini doğru bulmadığımızı ifade ettik. Yurtdışı yasağı getirilmesini de doğru bulmuyoruz. Adresi belli, çağırdığında gelecek isimler gelir ve ifadelerini verirler. Fakat TÜSİAD başkanlarının da günah galerisi kabalık. 28 Şubat döneminde Refah hükümetini iktidardan düşürmek ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığını sonlandırmak için yapmadıkları kalmamıştı. TÜSİAD Türkiye'de her zaman ve zeminde demokrasinin yanında yer alan bir kurum maalesef olmamıştır, olamamıştır. Bugün ise TÜSİAD, altı ayda bir, senede bir, işine gelen hallerde kendi konjonktürüne göre açıklamalar yapan bir kurum haline gelmiştir. Türkiye'de ayda bir açıklama yapabilir, haftada bir açıklama yapabilir, bu sertlikte açıklamalar yapabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin ya da siyasi gündemin payandası, parametresi olmamaktır. Gözaltına alınmaları yanlıştır, polis marifetiyle götürülmeleri yanlıştır. İfadeleri alındıktan sonra yurt dışı yasaklanılması yanlıştır. Ama TÜSİAD'ın eylemsizliği, ilgisizliği, kayıtsızlığı, böyle senede bir iki defa başını kumdan çıkartması, o da son derece yanlıştır."