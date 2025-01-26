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Yeniden Refah Partisi Kongresi Gerçekleşti

Yeniden Refah Partisi Kongresi Gerçekleşti

Yeniden Refah Partisi Balıkesir 2. Olağan Kongresi'nde Fatih İnceboy yeniden İl Başkanı seçildi.

26.01.2025 18:16
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Yeniden Refah Partisi Balıkesir 2. Olağan Kongresi gerçekleşti. Avlu Balıkesir Kongre Salonundaki kongrede açılış konuşmasını Yeniden Refah Partisi Balıkesir İl Başkanı Fatih İnceboy yaptı.

Partinin iktidar işaret fişeğini Balıkesir'den atmak istediklerini söyleyen İnceboy, bunun için teşkilatlar olarak çok çalışacaklarının sözünü verdi.

Daha sonra konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak ise dünyanın zor günlerden geçtiğimizi söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Çolak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünyada kan gövdeyi götürüyor. Doğu Türkistan'da ağza alınmayacak zulümler var. Biz bunlar yaşanırken nasıl susalım. Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın. Yok öyle bir şey Yahudilerin aramıza soktuğu bir sözdür bu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim siyasi desturumuz budur. Çocuklarımızın geleceği için çalışmamız lazım. Biz her olursa olsun bu iktidar gibi nefsin iktidarı değil, gelecek nesiller ve Allah için çalışıyoruz.

Pusulayı bilmen kaptan ile tarih bilmeyen siyasetçi gemiyi karaya oturtur geldiğimiz nokta bu. Bu davada yaşlı, teyze, nine yok çalışmalıyız. Herkese ulaşmalı amacımızı, niyetimizi anlatmalıyız. Biz bu toprakların aşı, özü, milli görüşüyüz, bu toprakların tohumuyuz. Yorulmadan çalışacağız, kırılmayacak, Filistin kan ağlıyorken bu millet dertli iken sen ağlayamazsın çalışacaksınız."

Konuşmaların ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı. Tek aday tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut İl Başkanı Fatih İnceboy, yeniden seçildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Cemil Çolak, Politika, 3-sayfa, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

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