Yeniden Refah'tan Ortak Aday Çağrısı - Son Dakika
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Yeniden Refah'tan Ortak Aday Çağrısı

Yeniden Refah\'tan Ortak Aday Çağrısı
05.08.2025 17:27
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Kılıç, AK Parti ve CHP dışındaki partilerin ortak Cumhurbaşkanı adayı arayışını destekliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Parti ya da CHP'nin adayını desteklemeyi düşünmeyen siyasi partilerin ortak bir Cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece doğru, önemli ve değerli buluyoruz. AK Parti ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkün." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçilerin, bahar aylarında yaşanan zirai dondan etkilendiğini hatırlatan Kılıç, bunun, Türkiye'nin bütün bölgelerinde, bütün kalemlerde meyve ve sebze üretimini etkilediğini söyledi.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarından kaygı duyduklarını ifade eden Kılıç, sabotaj ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkati çeken Kılıç, "Temmuz ayı sonu itibarıyla açlık sınırı dört kişilik bir aile için 26 bin 413 lira rakamına dayanmış bulunmaktadır. Asgari ücret 22 bin 104 lira. Bu demektir ki, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, asgari ücretin 4 bin 300 lira üzerine çıkmış bulunmaktadır." diye konuştu.

"Komisyona göz kulak olmak istiyoruz"

Bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ortak Cumhurbaşkanı adayı çağrısı hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıç, şunları ifade etti:

"AK Parti ya da CHP'nin adayını desteklemeyi düşünmeyen siyasi partilerin ortak bir Cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece doğru, önemli ve değerli buluyoruz. Bu öneri geliştirilmelidir. Siyasi partilerle bizim de temasımız vardır. AK Parti ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkün. Üçüncü bir yolda, üçüncü bir adayda Türkiye'yi ittifak ettirebilmek mümkündür. Işık olduğunu, umut olduğunu göstermek mümkündür. Adı geçen siyasi partilerin tamamının genel başkanları ve yönetimleri, toplumun önüne iki ana akım dışında üçüncü bir alternatif koymakla mükelleftir. Siyasetin de sorumluluğun da topluma karşı ödevlerin de gereği budur."

Bir başka gazetecinin "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı. Komisyon süreci ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna Kılıç, "Komisyona girdik, çünkü komisyonda millet adına, komisyona göz kulak olmak istiyoruz. Komisyonda gözümüz, kulağımız olsun istiyoruz. Bu komisyonda ne konuşulacak? Devlet, bize vermediği, DEM Parti'ye verdiği bilgiyi komisyonda paylaşır mı? Devlet, İmralı'da terörist Abdullah Öcalan'la görüşüp, Meclis'teki siyasi partilerle görüşmediklerini komisyona getirir mi? Burada bilgilendirme yapar mı, yapmaz mı? Bunu görmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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