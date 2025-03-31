Yeniden Refah ve Saadet Partisi Bayramda Buluştu - Son Dakika
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Yeniden Refah ve Saadet Partisi Bayramda Buluştu

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Yeniden Refah Partisi heyeti, Ramazan Bayramı'nda Saadet Partisi'ni ziyaret ederek bayramlaştı.

31.03.2025 16:12
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu.

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak'tan oluşan heyet, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, MKYK üyeleri Murat Aktaş, Ferhat Uysal, Melih Güner ve Yıldırım Mermer, Saadet Partisi'ne ziyarette bulunan 14. heyet oldu.

"Bazı bayramlaşma programlarından veto yemiş durumdayız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Geyveli, ziyaretteki sohbet sırasında, "Bayramları, bayram gibi yaşayamadığımız muhakkak. Bayramlar aslında birliğin, kardeşliğin en dorukta yaşandığı, müstesna günlerdir. Ama maalesef ülkemizin şu an bulunduğu durum itibariyle ve siyasi atmosferdeki bu gerginlikten dolayı da bir hayli buruk geçiyor. Dolayısıyla bazı bayramlaşma programlarından da veto yemiş durumdayız. Farklı partilerle bayramlaşmada bir beis görmeyenler, bizle sıkıntılı görebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Saadet Partili Kaya ise "Gelene 'eyvallah' diyoruz. Gelmek istemeyene de 'Biz gelmek istiyoruz. Kabul ediyorsanız, gelelim' diyoruz. Fark etmiyor bizim için. Üzülüyoruz o ayrı tabii" dedi.

"Kaosu ortadan kaldırma ve iklimi yumuşatma derdindeyiz"

Geyveli, sohbetin devamında, "Milli Görüş geleneğinden gelerek, 85 milyonu kucaklayan, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın, Mevlana'nın diliyle ötekileştirmeden kucaklayan bir partiyiz. Bugünler bir fırsattır. Siyasetin birbiriyle iletişimde olması kadar doğru bir şey yok. Siz bu iletişimi keserseniz, siz orada şu an için eleştirdiğiniz, mevcut olan bir şekilde anarşiye destek, kaosu oluşturmuş oluyorsunuz. Bizler de aksine kaostan beslenmenin değil, kaosu ortadan kaldırmak ve iklimi yumuşatmanın derdindeyiz" diye konuştu.

"Bir takım farklılıklarımız olabilir ama farklılıklarımız, bizi bir araya getirmeyecek farklılıklar asla değil" diyen Geyveli, " Türkiye'deki bütün siyasi düşüncelerin hepsine katılmasak da birlikte o iletişim kanallarını açık tutmakta fayda var. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Kayıkçı kavgasına taraf değiliz. Ha AKP ha CHP. Kasapların kavgasında, koyunların taraf tutması akıbetini değiştirmiyor. Kaybeden hep millet oluyor. Biz de üçüncü yolu, milletin alternatifini sunalım diyoruz. Bu noktada Milli Görüş hakikaten çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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