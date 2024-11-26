Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması sanıkların savunmalarıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Sanıklardan Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız, "Fırat Sarı'ya cirodan yüzde 35 pay veriyorduk, SGK'ya fatura edilince bu ödeme yüzde 20 oluyordu" dedi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşması yedinci gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız savunmasında şunları söyledi:

"Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde elde edilen gelir toplam gelirin yüzde 5-6'sı gibi düşük bir orandır. Bunun yapılarak hastananin riske atılması mümkün değildir. Gerçekleştirilen bir hile söz konusu değildir. Herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Hastanede hangi haastaya nasıl bir tedavi uygulandığı vb. şeyleri birebir kontrol etmemiz mümkün değldir. Çünkü günde 100'ün üzerinde yatan hasta olur ve bu hastaların herbiriyle ilgili onlarca işlem yapılır. Bunları birebir kontrol etmem mümkün değildir.

"Her hastayı birebir takip etmem mümkün değil"

İddianamede tarafıma ilişkin yalnızca bir tapeye yer verilmiştir. İlker Gönen ile yaptığım konuşmadır. ve suç içermemektedir. 'Sıkıntı var mı?' demem usülsüzlük yapıldığı ya da varsa da talimat verdiğim anlaşılmamaktadır. Varsa dosyalarda bir hata olup olmamasının kontrol edilmesini sağlamaktır. Bütün hastanelerde olduğu gibi bizim hastanemizde de günlük yoğun durumlarda sehven aksaklıklar yaşanabilmektedir. Konuşma bu içeriktedir. Savcılıkta bu konuşma yanlış anlaşılmış, 'ölümlerden haberim varmış gibi' yansıtılmıştır. Epikrizler normal şartlarda günlük olarak doktorlar tarafından yazılmalıdır. Fakat daha önce de belirttiğim gibi her hastayı takip etmem mümkün değildir. Tüm kayıtlar SGK'ya teslim edilmeden önce doktorun bu işlemi ben yaptım onayından sonra gönderilmektedir."

"Üzerine atılı suçlamaların gerekçesinin Hasan Basri Gök'ün asılsız söylemleri olduğunu" iddia eden Yıldız, "Somut delil yoktur. Hasan Basri ve Sümeyye ile bir ilişkim yoktur" dedi.

"Fırat Sarı ile anlaşmamız hizmet danışmanlığı üzerineydi"

Mahkeme Başkanı'nın "Fırat Sarı ile anlaşmanız neyi kapsıyordu?" sorusuna Yıldız, "Anlaşmamız maaşlarla, personelle ilgili, bir içerik mevzu değil. İçeriği de Sağlık Bakanlığında ve tarafınızda vardır. Sadece hastaların daha iyi hizmet almasına yönelik danışmanlık hizmeti üzerinedir. Zaman zaman Fırat Sarı ile personel konusunda önerisini sormuşuzdur. Maaşları hastane olarak biz ödüyorduk" yanıtını verdi.

"Ciro artışlarıyla ilgili Fırat Sarı ile görüşmeniz oldu mu?" sorusu üzerine Yıldız, "Hayır olmadı. Sektörde hasta sayısı azaldığı zaman, 'hizmette mi sorun var hastalar memnun değil mi' gibi konuşmalar geçer. Fırat Sarı'ya cirodan yüzde 35 pay veriyorduk, SGK'ya fatura edilince bu ödeme yüzde 20 oluyordu" diye konuştu.