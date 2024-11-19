Yenidoğan Çetesi Davası'nın İkinci Günü - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'nın İkinci Günü

Yenidoğan Çetesi Davası\'nın İkinci Günü

Yenidoğan Çetesi Davası'nda sanıkların savunmaları Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

19.11.2024 19:35
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması ikinci günde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların savunmalarıyla devam etti. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Yenidoğan Çetesi Davası'nda yargılanan 22'si tutuklu 47 sanığın ikinci gün duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.  Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 17 tutuksuz sanık, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

"Hastalara hastane önerilerim oluyor, ücretimi hastaneden alıyorum"

Bugünkü duruşmada tutuklu sanık Fehmi Alperen savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek şunları söyledi:

"Ben herhangi bir kamu kurumu veya SGK ile görüşmedim. Benim yenidoğan alanı içerisinde herhangi bir görevim olmamıştır. Atılı suçun unsurları tarafımdan oluşmamıştır. Ben işçi statüsündeyim, memur statüsünde değilim. Ücretini kendi ödeyen hastalara hastanalerle ilgili önerilerde bulundum. Bu insanlar da gidip tedavi oldular. Bununla ilgili faturayla ödememi aldım. 17 yıldır İBB Hızır Acil'de işçiyim. Yurt dışından gelen hastaların hastane arayışları oluyor bunula ilgili şirketime başvurduklarında ben de önerilerde bulunuyorum. Kendi istekleriyle gidip tedavi oluyorlar. Ben hastanelerle anlaşmalıyım, ücretimi hastaneden alıyorum. Ben Gıyasettin Mert Özdemir'den herhangi bir ücret almadım. Konuşmalarımız maaşla ilgili."

"Ben sadece Gıyasettin Mert'e böyle bir hasta olduğunu ve 112'de yer olmadığını söylüyorum o da Güney Hastanesi'nde yer olduğunu söylüyor"

Kaya bebeğin sevki ve ölümüyle ilgili alakasının sorulması üzerine Alperen, "Doğukan benim yönlendirdiğimi düşünüyor ben de, 'Ben ayarlamadım benim yaşananlarla bir ilgim yok' diyorum. Bu hasta 4 saat Esencan Hastanesi'nin acilinde bekliyor. Sevk bekliyor. Oradaki yetkili beni arıyor hastanın genel durumunun kötüye gittiğini söylüyor. Ben de tanıdığım 4-5 kişiye soruyorum bunlardan biri Gıyasettin Mert. Mert bana Güney Hastananesi'nde yer olduğunu söylüyor aile isterse gelebilir deniliyor. Ben de aileye söylüyorum eğer aile isterse hastane bu sevki yapacak diyorum. Aile bu sevki onaylıyor. Fakat bu sevk işlemlerinin nasıl tamamlandığını bilmiyorum. Ben sadece Gıyasettin Mert'e böyle bir hasta olduğunu ve 112'de yer olmadığını söylüyorum o da Güney Hastanesi'nde yer olduğunu söylüyor. Bu olaydan herhangi bir maddi kazancım olmadı" diye cevap verdi.

Duruşmaya yarın 9.30'da sanık savunmalarıyla devam edilecek.

SON

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası'nın İkinci Günü - Son Dakika

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