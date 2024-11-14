Yenikapı İstasyonu Dumanla Kapandı - Son Dakika
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Yenikapı İstasyonu Dumanla Kapandı

Yenikapı İstasyonu Dumanla Kapandı

Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde duman nedeniyle seferler durduruldu, sonra normale döndü.

14.11.2024 10:04
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(İSTANBUL) Yürüyen merdivenlerde duman yükselmesi nedeniyle Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Yenikapı Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde yürüyen merdivenlerinde dumanlar yükselince yolcular tahliye edilerek istasyon işletmeye kapatıldı. Durumu sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşan Metro İstanbul, konuya ilişkin "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Yenikapı- Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Metro İstanbul, yaklaşık bir saat sonra da yeni bir açıklama ile Yenikapı istasyonunda seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" denildi.

Kaynak: ANKA

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