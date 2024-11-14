Yenikapı Metro'da Yangın Paniği - Son Dakika
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Yenikapı Metro'da Yangın Paniği

Yenikapı İstasyonu'ndaki yürüyen merdivende çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.11.2024 12:42
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YENİKAPI- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenin yanmasıyla bir anda dumanlar etrafı sardı. Görevliler anonslarla yolcuları dışarı çıkartırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Müdahalenin ardından seferler normale döndü.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Yenikapı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyon içerisinde bulunan yürüyen merdivenlerden birinin bataryasında yangın çıktı. Bataryanın yanmasıyla birlikte istasyon içerisi bir anda dumanla kaplandı. Metro görevlileri durumu bir yandan itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan da anonslarla yolcuları dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yanmayı kısa sürede söndürürken çalışmaların ardından yaklaşık bir buçuk saat sonra seferler normale döndü.

İstasyondan çıkan bir vatandaş, " Marmara'yla Yenikapı'ya geldim. Görevliler yangın dolayısıyla kapandığını söyledi. Geçici olarak servis dışı anonsu edildi. Panik yoktu, gerekli önlemler alınmıştı" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Bunların hepsi aynı. Sadece bir durak ileriden servis kalkacağını söylediler. Ne merdiven ne de metro çalışıyor. Gelen de aynı giden de aynı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Hacıosman, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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