Yenişehir Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi'nde 1500 Kursiyer Eğitimlerini Tamamladı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Kişisel Gelişim Merkezi'nde (KİGEM) 2024-2025 eğitim döneminde 21 farklı branşta toplam bin 500 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Kursiyeler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yeteneklerini sergiledi.

Yenişehir Belediyesi KİGEM'de; bağlama, bale, drama, gitar, halk oyunları, modern danslar, keman, piyano, resim, tiyatro ve yaratıcı yazarlık gibi alanlarda her yaştan vatandaşa eğitim veriliyor. 2024-2025 eğitim döneminde de toplam bin 500 kursiyer eğitimlerini tamamladı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan KİGEM'de dönem boyunca yeteneklerini öğrenerek keşfeden farklı yaş gruplarından kursiyerler sahne aldı. Her bir performansın büyük alkış aldığı gösterilerde geleceğin sanatçıları, yeteneklerini sergiledi. Yüzlerce kursiyerin dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra piyano, keman ve bağlama gibi enstrümanlarla yapılan solo dinletiler alkış aldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ni yalnızca bir gösteri merkezi olmanın ötesine taşıyarak, çok yönlü bir eğitim alanı olarak da yeniden yapılandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Özyiğit, merkez bünyesinde kurdukları atölyelerde 21 farklı branşta eğitim verdiklerini söyledi. Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi artık yalnızca etkinliklerin sahnelendiği bir mekan değil; günün her saati çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanatla buluştuğu, kendini geliştirdiği, ürettiği yaşayan bir sanat merkez haline geldi. Yenişehir'de kültür ve sanatı ulaşılabilir kılmak için çıktığımız bu yolda her yıl daha da büyüyoruz. Kursiyerlerimizin performanslarını izlerken bir kez daha gördük ki bu çalışmalar, kentimizin kültürel geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri. Hocalarımız ve tüm kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

2020 yılında kurulan ve kısa sürede büyük ilgi gören KİGEM'de bugüne kadar sekiz bin vatandaşa sanat eğitimi verildi.