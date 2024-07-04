Yenişehir Belediyesi'nden dar gelirli ailelere nakdi destek

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Haziran ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Uygulamadan Haziran'da 992 aile yararlandı.
Yenişehir Belediyesi, Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı kartın aylık tutarları hesaplara yatırıldı. Uygulamadan Haziran ayında 992 aile yararlandı.
Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla, sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.
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