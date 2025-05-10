Yenişehir'de Çocuklar için Halı Saha Açılışı - Son Dakika
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Yenişehir'de Çocuklar için Halı Saha Açılışı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akkent Mahallesi'nde çocukların halı saha talebini karşılayarak yeni bir halı saha açtı. Açılışta çocuklarla bir araya gelen Özyiğit, sporun önemine vurgu yaparak mahallelerde daha fazla halı saha yapılacağını belirtti.

10.05.2025 16:56  Güncelleme: 21:24
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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akkent Mahallesi'ndeki çocukların halı saha talebini geri çevirmedi. Kısa süre içerisinde yapılan halı sahanın açılışında çocuklarla bir araya gelen Özyiğit, "Çocuklarımızın sporla, sanatla, kitapla baş başa olması bizim en büyük dileğimiz. Zamanlarını dolu dolu, pozitif işlerle geçirsinler istiyor ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, "Mahalle Benim, Saha Benim" sloganıyla çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmeleri için halı sahalar oluşturuyor. Çocukların talepleriyle yapılan sahaların ilki, Akkent Mahallesi'nde açıldı. Sahanın açılışına, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Açılışın ardından Başkan Özyiğit, çocuklarla futbol oynadı.

"Çocuklarımızın sporla, sanatla, kitapla baş başa olması en büyük dileğimiz"

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilecekleri alanlar oluşturmanın önemine dikkat çeken Özyiğit, "Akkent Mahallemizde bir tane daha olmak üzere 50. Yıl, Fuat Morel ve Limonluk'ta da çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde bu mahallelerimizde çocuklarımız için halı sahaları hizmete açacağız. Bizim görevimiz halkımızın isteklerini yerine getirmek. İki dönemde de göreve başladıktan sonra yaptığımız ilk iş mahalle toplantılarıyla halkımızın taleplerini almak oldu. Aldığımız talepleri de tek tek yerine getirme konusunda bir mücadele içerisindeyiz. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın sporla, sanatla, kitapla baş başa olması bizim en büyük dileğimiz. Zamanlarını dolu dolu, pozitif işlerle geçirsinler istiyor ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz" dedi.

"Güzel işler bir dalga etkisiyle her yere yayılır"

Yenişehir'e eğitim için gelen ve ailesiyle birlikte ilçeye yerleşen genç yüzücü Sarper Taze'den de söz eden Özyiğit, "Bugün yaşadığımız bir gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1,5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir vatandaşımız Yenişehir Belediyemize geçmek üzere müracatta bulundu. Nedeni de şu, yüzücü olan 14 yaşındaki oğlunun eğitim alması buradaki bir okuldan davet almış. Buradaki okul çocuğunun spor ve akademik eğitimini üstlenmiş. Biz de bunun önünü açtık ve Yenişehir Belediyesi'nde şu anda görev yapıyor. ve o çocuğumuz Sarper Taze, U15 Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda 400 metre serbest ve 200 metre kelebek stillerinde dünya ikincisi oldu. Bugün madalyalarıyla bizleri ziyaret etti. Kendisini yürekten kutluyorum. Doğru işleri doğru bir anlayışla yaparsak sonuçları da bu olur. Güzel işler bir dalga etkisiyle her yere yayılır" diye konuştu.

Akkent Mahalle Muhtarı Sunay Güngör ise Başkan Abdullah Özyiğit'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sahanın mahalledeki çocuklar için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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