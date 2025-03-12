Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Tamamlandı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle iki gün boyunca düzenlenen "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı", sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erdi. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sizlerden çıkan bilgi ve birikimlerle çalıştayımız şekillenecek. Dört yıl boyunca yapacağımız işlerle alakalı bize önderlik edecek" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede başlattığı 'eşitlik' hareketinin adımlarını atmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki gün boyunca Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıkları" kapsamında Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi. Konyaaltı'nın kısa, orta ve uzun vadede, eşitlik ve tüm dezavantajlı bireyler için atacağı adımlar konuştu.

Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı'nın ikinci gününde oluşturulan katılım kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele, sağlık ve bakım hizmetleri, ekonomik güçlenme ve istihdam, erişilebilirlik ve engellilik, eğitim ve yaşam boyu öğrenme, afet ve kriz yönetimi, göç ve ayrımcılık masalarından çıkan sonuç bildirgelerinin okunmasıyla çalıştay tamamlandı.

Çalıştayda, Konyaaltı'nda toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların desteklenmesine yönelik atılacak adımların kararları alındı.

Kotan, "Sizlerden çıkan bilgi ve birikimlerle çalıştayımız şekillenecek. Dört yıl boyunca yapacağımız işlerle alakalı bize önderlik edecek" diye konuştu.