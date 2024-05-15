Yerinden edilmiş Suriyeli aileler Lübnan'dan Suriye'ye geri döndü

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ŞAM/BEYRUT, 15 Mayıs (Xinhua) -- Yerlerinden edilmiş ve Lübnan'da ikamet eden onlarca Suriyeli aile Salı günü Suriye'ye geri döndü.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre onlarca aile, Şam kırsalındaki Zamrani ve Humus kırsalındaki Cusiye sınır kapılarından geçiş yaptı. Habere göre, geri dönen kişilere varış noktalarında sorunsuz ve kolaylaştırılmış prosedürler uygulandı.

SANA, geri dönenlerin kişisel bilgileri ile köy ve kasabalarındaki daimi adreslerinin, bu kişilerin yeniden entegrasyonunu denetlemek ve gerekli yardımı sağlamakla görevli özel bir komite tarafından kaydedildiğini belirtti.

Raporda, seyyar klinik ve ambulans imkanı bulunan sağlık ekiplerinin, sağlık değerlendirmeleri, beslenme desteği ve çocukların aşılanması gibi gerekli tıbbi hizmetleri sunmaya hazır beklediği belirtildi.

SANA, önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda yerinden edilmiş ailenin Şam kırsalı ve Humus vilayetlerindeki çeşitli sınır kapılarını kullanarak Lübnan'dan ülkeye geri döneceğini bildirdi.

Lübnan Genel Güvenliği kaynaklarına göre, yerinden edilmiş Suriyeliler için Lübnan'dan ülkelerine gönüllü geri dönüş seferleri yaklaşık iki yıllık bir duraklamanın ardından Salı günü yeniden başladı.

Xinhua'ya konuşan kaynaklar, Lübnan Genel Güvenliği ve Suriye tarafındaki ilgili makamlarla koordinasyon halinde gerçekleştirilen iki sefer ile Lübnan'ın doğusundaki Arsal kasabasından 200'ü aşkın yerinden edilmiş kişinin Suriye topraklarına döndüğünü söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 310 Suriyeli mültecinin "Lübnan'da fiziksel istismara uğradıktan ve resmi belgeleri yırtıldıktan" sonra Suriye'ye geri döndüğünü açıkladı.

Lübnan tarafı bu iddiayla ilgili henüz yorum yapmadı.

Çok sayıda Suriyeli mültecinin Lübnan'a yasadışı yollardan geçtiği ve resmi belgeleri yahut mülteci kayıtları bulunmadığı biliniyor.