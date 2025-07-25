Yerli Hibrit Güç Grubu IDEF 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yerli Hibrit Güç Grubu IDEF 2025'te Tanıtıldı

Yerli Hibrit Güç Grubu IDEF 2025\'te Tanıtıldı
25.07.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASSAN Group, askeri araçlar için geliştirdiği hibrit güç grubunu IDEF 2025'te sergiledi.

ASSAN Group tarafından askeri araçlar için geliştirilen ve ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılan yerli hibrit güç grubu, kullanım avantajları sunarak verimliliği artırıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda Türk savunma sanayisine güç katacak birçok yeni ürün sergileniyor.

ASSAN Group da öz kaynaklarıyla geliştirdiği hibrit güç grubunu tanıtıyor.

1000 beygir kapasiteli paletli araçlarda kullanılan konvansiyonel güç gruplarının yerini alabilecek sistemin, performans doğrulama ve dayanıklılık testleri devam ediyor. Prototip aşamasında olan hibrit güç grubunun araç entegrasyonu ve saha testlerine 2025'in son çeyreğinde başlanılması planlanıyor.

Hibrit güç grubu, düşük işletme ve bakım maliyetleriyle avantaj sağlamasının yanı sıra farklı platformlara uyarlanabilir yapısıyla çoklu kullanım imkanı sunuyor.

"Paletli araçlarda aktif şekilde kullanılacak"

ASSAN Group Güç Grubu Teknik Lideri Demirhan Manav, AA muhabirine, hibrit teknolojisinin son 10 yılda binek araçlarda aktif şekilde kullanıldığını belirterek, yaklaşık 5 yıldır da ağır vasıta kamyonlar, askeri araçlar, maden kamyonları gibi farklı platformlarda kullanıldığını söyledi.

Hibrit teknolojisinin avantajlarının, dezavantajlarını bertaraf eden noktalarının bulunduğuna işaret eden Manav, "Askeri araçlarda maliyet etkin bir çözüm olması, yakıt tüketimi avantajı, operasyon sahasında istenildiği durumlarda sessiz çalışma modu gibi özelliklerinden dolayı hibrit teknolojisinin günden güne popülerliği artıyor. IDEF 2025'te sergilediğimiz ürün, 1000 beygir ve üzerinde güçlerdeki paletli araçlarda aktif bir şekilde kullanılacak." diye konuştu.

Manav, hibrit güç grubunda en önemli bileşenlerin elektrik motorları, içten yanmalı motorlar ve batarya teknolojisi olduğunu belirterek, son yıllarda artan kullanım oranına bağlı olarak Asya pazarındaki maliyet azalmalarının da etkisiyle hibrit platformların teknik uygunluğunun ciddi şekilde arttığını söyledi.

Geliştirdikleri hibrit güç grubunun, konvansiyonel uygulamaların yerini alabilecek ve kullanıcının birçok sorununu çözebileceğini vurgulayan Manav, şunları kaydetti:

"Yarı katı hal bataryaları ve eksenel akılı elektrik motorları son teknoloji ürünlerimiz. Sistem, temelde binek araçlardaki hibrit mimari şeklinde çalışıyor. İçten yanmalı motor, jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisi üretip, bu enerji bataryalarda depolanıp bataryalardan elektrik enerjisi, elektrikli tahrik ünitesine transfer edilerek hareket oluşuyor. Böylece aracı istenilen mesafe ve sürede götürüyor."

"Sessiz çalışma, hızlı ivmelenme ve frenleme gibi birçok avantaj sunuyor"

Manav, hibrit güç grubunun, sessiz çalışma, hızlı ivmelenme ve frenleme gibi birçok avantaj sunduğunu dile getirerek, bu ürünü diğer araç üreticilerinin araçlarında kullanmak üzere hazır hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sistemin dünya ordularının modernizasyon projelerinde konvansiyonel güç gruplarının yerini almasını istediklerini anlatan Manav, "Konvansiyonel güç grupları, yüksek maliyetlere sahip ve tedariklerinde sıkıntılar bulunuyor. Geliştirdiğimiz hibrit güç grubu, hiçbir son kullanıcı sıkıntısı taşımıyor, çok ciddi maliyet avantajı sağlıyor." dedi.

Manav, bir araya getirilen entegrasyon süreciyle kullanıcının bütün ihtiyaçlarının verimli şekilde karşılandığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"IDEF 2025'te birçok yurt içi ve dışı araç üreticileriyle ürünün avantajları ile dezavantajları tartışıldı ve ön anlaşmalar imzalandı. FIRTINA obüsünün güç grubuna uygun şekilde geliştirilmiş bu ürünün, modüler sistem avantajı kullanılarak diğer paletli ve tekerlekli araçlara da adaptasyonu sağlanacak."

Kaynak: AA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Hibrit Güç Grubu IDEF 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:23:25. #7.11#
SON DAKİKA: Yerli Hibrit Güç Grubu IDEF 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.