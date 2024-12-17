Yerlikaya AA Editör Masası'nda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Bakan Yerlikaya, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Editör Masası'nda, Yerlikaya'ya Suriyelilerin dönüş sürecinin detaylarından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok soru yöneltilecek.
Yerlikaya'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.
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