Yerlikaya'dan Yeni Yıl Mesajı

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Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız'ın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatanımız'ın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni yıl dolayısıyla soasyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, şunları belirtti:

"İçişleri Bakanlığımız'ın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatan'ımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum.

Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin."