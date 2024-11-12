Yerlikaya-Macar Bakan Görüşmesi

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğumuz Macaristan'da heyetler arası görüşmemizi yaptık. Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.