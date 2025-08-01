Yerlikaya: Yangın Mücadelesinde Özverili Çalışma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı. Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı. Rabb'im, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları her türlü afetten korusun."

Bakan Yerlikaya, ayrıca paylaşımında, polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüntülere de yer verdi.