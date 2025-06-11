Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Taşkent'te Gerçekleşti - Son Dakika
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Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Taşkent'te Gerçekleşti

11.06.2025 12:10
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Taşkent'te düzenlenen panelde Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki etkileri ele alındı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli gerçekleştirildi.

Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde sürdürülen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesi kapsamında tertip edilen panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle gerçekleştirildi.

" Ahmet Yesevi'nin Özbekistan'daki Manevi Mirası ve Etkileri" başlığıyla Taşkent'te düzenlenen panelde, Özbek ve Türk akademisyenlerin yanı sıra diğer Türk cumhuriyetlerinden de bilim insanları ve araştırmacılar yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Dilnoza Camalova, panelin Özbekistan'da yapılmasının kendileri için önemli olduğunu kaydederek, toplantının başarılı geçmesini diledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay da, panelin açılışında yaptığı konuşmasında, Ali Kuşçu, İbni Sina gibi büyük alim ve düşünürlerin doğduğu bu topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orbay, Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki manevi rolünün önemine dikkati çekti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. İlhan Şahin'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Feridun Emecan " Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşunun Manevi Zemininin Kökenleri ve Türkmen Dünyası", Dr. Mehrojiddin Amanov "Yesevilik Tarikatı: Silsile ve Şecere (Türkistan'dan Semerkant'a Kadar)", Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu "Yesevi'nin İzinde Türk Tarihine Bir Bütün Olarak Bakmak", Dr. Nodirkhon Hasanov "Yesevilikle İlgili Kaynakların Önemi", Prof. Dr. Sadullah Gülten "Hoca Ahmed Yesevi Evliya Çelebi'nin Ceddi midir?", Dr. Komiljon Rahimov " Orta Asya'da Tasavvufun Ortaya Çıkış Şartları" ve Dr. Kerimulla Memmedzade de "Türk Dünyası Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi Yolu İzdaşları: Seyyid Yahya Bakuvi" adlı sunumlarını yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadullah Gülten, basına yaptığı açıklamada, Hoca Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki etkisi üzerine yürüttükleri bu proje kapsamında Azerbaycan'da, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kazakistan'ın Almatı ve Türkistan şehirlerinde, bugün ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Yesevi Yolu ve Mirası adıyla paneller düzenlediklerini aktardı.

Gülten, yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasında büyük bir öneme sahip olduğunu kaydederken, Yesevi'nin o dönemde dört bir tarafa göndermiş olduğu öğrencileri nezdinde etkisinin günümüze kadar sürmüş vaziyette olduğunu ve Türk dünyasının ortak manevi değeri haline geldiğini söyledi.

Panelde Ahmed Yesevi'nin Türk dünyasındaki etkisini ve bu topraklardaki izlerini ele aldıklarını ifade eden Gülten, bu projenin sonucunda bir Türk dünyası inanç haritasını çıkarmayı ve panellerdeki sunumların yer alacağı bir külliyat yayınlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hoca Ahmed Yesevi, Kültür Sanat, Özbekistan, Türkistan, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Taşkent'te Gerçekleşti - Son Dakika

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