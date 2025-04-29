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Yeşil Binalara Zorunluluk

Yeşil Binalara Zorunluluk

2026'dan itibaren 10 bin m² ve üzeri kamu binaları YeS-TR sertifikası almak zorunda.

29.04.2025 12:41
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, imar mevzuatında yapılan düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirdiklerini belirterek, "Bu sayede her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek 450-500 civarındaki kamu binasının yeşil bina olarak tasarlanması ile yaklaşık olarak yılda 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu tasarruf miktarı, Keban Barajının 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan Gaziantep'te 'Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri'ne katıldı. Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen eğitim programına Banu Aslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile mühendis ve mimarlar katıldı.

Programda konuşan Banu Aslan, dünya genelinde enerji ihtiyacının artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu durumun herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini zorunlu kıldığını söyledi. 2025 yılı itibarıyla binalarda tüketilen enerjinin sanayi sektörünü geride bıraktığını ifade eden Aslan, "Bugün toplam enerji tüketiminin üçte biri binalardan kaynaklanmakta, dolayısıyla binalarda enerji verimliliğini sağlamak, sürdürülebilir bir gelecek adına en kritik adımlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Biz de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak Bakanımız Murat Kurum'un öndeliğinde bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi güncelleyerek YeS-TR sistemini daha geniş bir uygulama alanına taşıdık. Bu çalışma ile yeşil bina olarak inşa edilecek binalar, klasik binalara göre en az yüzde 30 enerji verimli, yüzde 45 civarında su tasarruflu, yüzde 35 civarında düşük emisyonlu, yüzde 50 oranında da daha az atık üreten, daha sağlıklı ve konforlu yapılar olacak" diye konuştu.

'YILDA 600 MİLYON KİLOVAT SAAT ENERJİ TASARRUFU ELDE EDECEĞİZ'

Aslan, imar mevzuatındaki düzenleme ile önemli bir tasarruf sağlanacağını kaydederek, "İmar mevzuatında yaptığımız düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirdik. Bu sayede; her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek 450-500 civarındaki kamu binasının yeşil bina olarak tasarlanması ile yaklaşık olarak yılda 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu tasarruf miktarı, Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir. 100 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp su tasarrufu sağlanacak. Müteahhitlik sistemimizde yaptığımız düzenleme ile de yeşil bina yapan müteahhitlerin iş bitirme belgelerinde yüzde 5 ilave avantaj sağladık. YeS-TR'nin uluslararası versiyonu için üniversitelerimizle iş birliği başlattık. Artık tüm dünyaya açılmayı hedefledik. Ayrıca, yine üniversitelerle imzaladığımız Ar-Ge protokolleri sayesinde, teknolojik dönüşüm sağlanacak, dayanıklı ve sürdürülebilir yapı sistemleri geliştirilecek. Bu sayede zaman, iş gücü ve enerjiden önemli ölçüde tasarruf edilecek. E-Proje Yönetim Sistemi ile ruhsat başvuruları, ilk aşamada iki boyutlu çizimlerle, ilerleyen dönemlerde ise BIM tabanlı üç boyutlu veri modelleriyle alınacak. Bu sayede proje onay süresi ortalama yüzde 30 kısalacak, ciddi oranda kağıt ve iş gücü tasarrufu sağlanacak. Binaların enerji performansı hesaplamalarına doğrudan etki eden iklim verilerinin güncellenmesi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak BEP-TR sisteminde kullanılan meteoroloji istasyonu sayısını 84'ten 730'a çıkardık. Son 15 yıla ait sıcaklık, güneş ve rüzgar verilerini de güncelleyerek daha doğru ve hassas enerji performansı hesaplamaları yapılmasını sağladık. Avrupa Birliği enerji limitleriyle uyumlu hale getirilen 'TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı'nın kullanımını zorunlu hale getirdik ve 1 Nisan itibariyle yürürlüğe aldık. Binalardaki yalıtım kalınlıklarını, ısıtma-soğutma ihtiyaçlarına ve iklim bölgelerine göre güncelledik. Böylece yeni yapılacak binalar yüzde 25 daha verimli olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

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