Yeşil Sol Parti'den İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Yeşil Sol Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "'Ya hep beraber, ya hiç birimiz' diyerek, dayanışmayı büyütüyoruz" dedi.

Yeşil Sol Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşruiyetini kaybetmiş darbeci iktidarın hukuksuz baskı ve tutuklamalarına, cunta uygulamalarına ve özgürlüklerin gaspına karşı, 'Ya hep beraber, ya hiç birimiz' diyerek, dayanışmayı büyütüyoruz" ifadelerine yer verdi.