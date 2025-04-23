Yeşilay'da Macera: Öğrenci Başkan!

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Selim Batki'ye devretti.

Kavas, Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı, bir süre sohbet etti.

Koltuğa oturan öğrencilerden Batki, Yeşilay insanları bağımlılıklarından kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Batki, "Yeşilay, sağlıklı yaşamı destekler. İleride Yeşilay'da gönüllü olmak isterim." dedi.

Kavas da "İnşallah sizler de ileride iş hayatınıza atıldığınızda bulunduğunuz yerlerde Yeşilay'ı en iyi şekilde temsil edersiniz." ifadesini kullandı.