Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılıkla mücadelede çocukların ve gençlerin önemine dikkat çekti.

09.10.2024 16:19
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Tek derdimiz hiçbir çocuğumuzu, gencimizi kaybetmeyelim. Bizim için bir karış vatan toprağı ne kadar mukaddesse her bir gencimiz, her bir çocuğumuz o kadar mukaddestir." dedi.

Dinç, Çankırı Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, 104 yıldan bu yana insanların bağımsızlığı için mücadele ettiklerini söyledi.

Hiçbir insanın, çocuğun, gencin bağımlılığa bulaşmasını istemediklerini vurgulayan Dinç, "Bu yolda çalışmalar yapıyoruz. Rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Tek derdimiz, hiçbir çocuğumuzu, gencimizi kaybetmeyelim. Bizim için bir karış vatan toprağı ne kadar mukaddesse her bir gencimiz, her bir çocuğumuz o kadar mukaddestir. O yüzden bağımlılığa kaybettiğimiz her gencimiz, her çocuğumuz esasında vatan toprağından kayıptır. Bu inanç ve azimle gece gündüz Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadeledeki en önemli ayaklarının şubeler olduğuna dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

"Çankırı'mızdaki her sokağa, her eve gireceğiz, her çocuğumuzun, gencimizin geleceğinden emin olana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Emin olduk, Çankırı'da hiç bağımlı kalmadı. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kapsadık, kuşattık. Bitmedi. Ondan sonra bütün enerjimizi başka şehirlerdeki gençlerimiz, çocuklarımız kurtulsun diye gayretle devam ettireceğiz. Bu noktada güvencemiz, devletimiz hep yanımızda, onun mutluluğunu yaşıyoruz ama halkımız arkamızda olmazsa olmaz. O yüzden lütfen Yeşilay'ın çalışmalarına desteğinizi esirgemeyin."

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da Yeşilay Elçileri Projesi ile esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini, tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği yaptıklarını söyledi.

Çankırı olarak Türkiye'deki 120 şube arasında temmuz, ağustos ve eylül aylarında en çok gönüllülük faaliyeti yapan şube ödülünü 3 ay üst üste aldıklarını dile getiren Özcan, "Ayrıca eylül ayında en çok gönüllülük faaliyeti yapan genç Yeşilay Kulübü ödülünü de Çankırı Karatekin Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübümüz almıştır." diye konuştu,

Konuşmanın ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi ve şubede incelemede bulunuldu.

Açılışa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Dinç, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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