Yeşilay\'dan Gençlere Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, gençliği bağımlılıklardan uzak tutmak ve aileleri bu süreçte daha güçlü desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Anadolu Bölgesi finali Şanlıurfa'da düzenlendi.

Karaköprü ilçesi Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş, Batman ve Diyarbakır'dan 4 okul takımının katılımıyla düzenlenen turnuva, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, bu yarışmanın öğrencilerin fikirleriyle geleceğe yön verdiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu turnuvaların sadece yarışma değil, aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı, tartışmayı ve çözüm üretmeyi öğrenme yolculuğu olduğuna dikkati çeken Büke, şöyle konuştu:

"Yeşilay olarak bizler bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca sağlık meselesi olarak değil, aynı zamanda bir nesil ve gelecek meselesi olarak görüyoruz. Bağımsızlık seferberliğini başlattık. İçişleri Bakanlığımızın işbirliğiyle yürüttüğümüz bu seferberliğimizde hedefimiz, el ele vererek bağımlılıkların karşısında güçlü duruş sergilemektir. Hep birlikte bağımlılık sorununa kalıcı çözümler üreteceğiz ve buna inanıyoruz. Bu kıymetli faaliyete verdikleri desteklerden ötürü Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Vakıf Katılım Bankasına Yeşilay adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bugün burada sergilenen bilgi ile irade ve ifade gücünün gelecekleri adına büyük umut verdiğini dile getiren Büke, "Yeşilay olarak gençliğimizi bağımlılıklardan uzak tutmak ve ailelerimizi bu süreçte daha güçlü desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin fikirleriyle, cesaretleriyle, kararlılığıyla geleceği daha sağlıklı, daha bilinçli toplum olarak inşa edeceğimize gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi de 415 takımın katıldığı turnuvanın finalinin Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Tamamen parlamenter sistem anlayışıyla münazara yapıldığını aktaran Çiftçi, "Amacımız, önleyici çalışmalarla toplumda bilinç oluşturmak. Bu bilinçle gençlerimizi bağımlılık illetine bulaştırmamak için münazara yarışmaları gerçekleştiriyoruz. Türkiye finali ise İstanbul'da olacak." bilgisini paylaştı.

Batman Anadolu Lisesinin birincilik kazandığı bölge finalinde en iyi konuşmacı ise Batman Anadolu Lisesinden Zeynep Yüce oldu.

Programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve öğrenciler katıldı.