Yeşilay'dan Van'daki Öğrencilere Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika
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Yeşilay'dan Van'daki Öğrencilere Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay uzmanları, Van'daki okullarda öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyor.

12.05.2025 11:30
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Van'da merkez ve kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret eden Yeşilay Şubesi uzmanları ve gönüllüler, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Yeşilay Van Şubesi'nde görevli uzmanlar ve gönüllüler, her yaş grubundaki bireylere destek olmak ve onları bilinçlendirmek için çalışma yürütüyor.

"Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında en ücra yerleşim yerlerine giden yaklaşık 20 kişilik ekip, sağlıklı yaşam, teknoloji, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim veriyor.

Bu faaliyetler kapsamında okulları da ziyaret eden ekip, öncelikli hedef kitlesi olan çocuklara ulaşarak bağımlılığın erken yaşta önlenmesi için mücadele ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ne giden uzmanlar ve gönüllüler, okulda yaptıkları bilgilendirmenin ardından çocuklarla oyunlar oynadı, Yeşilay'ın materyallerini hediye etti.

"Önceliğimiz kırsal kesimlerdeki tüm öğrencilere ulaşmak"

Yeşilay Şubesi uzmanlarından Dilvin Güngör, AA muhabirine, gönüllülerle "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında merkez ilçelerin yanı sıra kırsaldaki okullarda da bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilere Yeşilay'ı tanıttıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bağımlılığa karşı önleyici faktörleri anlatıyoruz. Sınıflarda, 'Yeşilay neler yapar?', 'Yeşilay nedir?' gibi konular hakkında bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Çocukları her türlü zararlı alışkanlıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Gönüllülerimizle ve topluluklarımızla elimizden geleni yapmaya gayret gösterip daha fazla insana ulaşmayı planlıyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkinlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ocak ayından bu yana 5 bin öğrenciye ulaştık. Her yere gidiyoruz. Önceliğimiz kırsal kesimlerdeki tüm öğrencilere ulaşmak."

Öğrencileri sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklar konularında bilgilendirdiklerini dile getiren Güngör, okullarda Yeşilay konularını anlatmanın yanı sıra etkinlikler de düzenleyerek çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Sağlıklı yaşam beraberinde başarıyı getiriyor"

Ortanca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Muhammet İşiyok, Yeşilay görevlilerinin yürüttüğü faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından başarılı çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden İşiyok, "Yeşilay ekibinin ziyareti bizi mutlu etti. Öğrencilerimizi bağımlılıkla ilgili bilgilendirdiler. Sağlıklı yaşamla ilgili etkinlik yaptılar. Bu tür çalışmaların yapılması, başarının artırılmasına da katkı sunuyor. Sağlıklı yaşam beraberinde başarıyı getiriyor." dedi.

"Çocuklara Yeşilay'ı tanıtırken eğlendiriyoruz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden Büşra Karaman da sağlıklı bir hayat sürdürmeleri için öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Karaman, "Yeşilay ekiplerinin üniversitede yaptığı etkinlikler dikkatimi çekti ve ben de üye oldum. Gönüllü olarak yapılan etkinliklere katılım sağlıyorum. Kırsal kesimlere yöneliyoruz. Çocuklara Yeşilay'ı tanıtırken eğlendiriyoruz. Çocukların yüzündeki gülümsemenin sebebi olmak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Zeynep Acer, "Yeşilay'dan ablalarımız ve ağabeylerimiz ziyaretimize geldi. Birlikte halay çektik ve yüzümüzü boyadılar. Bize kalem, bileklik ve defter hediye ettiler. Bağımlılık konularında da bilgiler verdiler." dedi.

Öğrencilerden Nehir Ceylan da okulda yapılan etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini bildirerek Yeşilay görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Van'daki Öğrencilere Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika

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