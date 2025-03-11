Yeşilay Gönüllülerine İftar Programı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Yeşilay gönüllülerinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

Mardin Yeşilay Şubesi tarafından Mardin Öğretmenevinde düzenlenen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" programında Yeşilay gönüllüleri ve üyeleri bir araya geldi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mardin Yeşilay Şube Başkanı Ferit Akdağ, kentte farkındalık oluşturmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İftara katılan gönüllülere teşekkür eden Akdağ, 1920 yılından bu yana her türlü bağımlılıkla mücadele eden ve her geçen gün daha da büyüyen Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Akdağ, şunları kaydetti:

"Yeşilay haftasında, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak ortak faaliyetlerde bulunarak verimli bir haftayı geride bıraktık. Mardin'de Yeşilay ve YEDAM'ı tanıtmak, bağımlılığı ortaya çıkmadan engellemek ve bağımlı bireylere destek olmak amacıyla çalışmalar yaptık."