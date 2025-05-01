Yeşilay Tanıtımı Düzce\'de Yapıldı

Düzce'de kentin mülki idare amirlerinin eşlerine Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) çalışmaları tanıtıldı.
Yeşilay Düzce il binasında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan ile ilçe kaymakamlarının eşleri katıldı.
Katılımcılara, Yeşilay Düzce İl Başkanı İsmail Korkmaz, Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Şevval Koç, Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Aynur İpek ve YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar tarafından YEDAM ve Yeşilayın faaliyet ve projelerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
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