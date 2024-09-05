Yeşilay, Kumar Bağımlılığı ile Mücadele İçin Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Yeşilay, Kumar Bağımlılığı ile Mücadele İçin Destek Sağlıyor

Yeşilay, Türkiye'deki 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) kumar bağımlılığıyla mücadele için uzman ekipler ile ücretsiz hizmet sunuyor. Kumar bağımlılığı, bireyler ve aileler üzerinde önemli olumsuz etkilere yol açarken, başvuruların %37'sini bu bağımlılık oluşturuyor. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, doğru destekle kumar bağımlılığının üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu ve aile terapilerinin önemini vurguladı.

05.09.2024 16:19
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Yeşilay, bünyesindeki 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) kumar bağımlılığıyla mücadele için çalışma yürütüyor.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, kumar bağımlılığı yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumları da derinden etkileyen bir sorun olarak her geçen gün yaygınlaşıyor.

Özellikle sanal kumarın yükselişiyle bağımlılık oranlarında ciddi artış gözlemleniyor. Bu bağımlılık, kişilerin maddi kayıplara uğramasıyla birlikte aile ilişkilerinde bozulmalar, duygusal çöküşler ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğuruyor.

Yeşilay, bu tehlikeli süreci durdurmak amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiplerle, bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmeti veriyor.

18 oturumdan oluşan bireysel terapiler ile 5 oturumdan oluşan aile grup terapileri, bağımlılıkla mücadelede güçlü destek sağlıyor.

Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de bulunan toplam 107 YEDAM'a, "115" danışma hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

YEDAM'a başvuruların yüzde 37'sini kumar bağımlılığı oluşturuyor

Son yıllarda, kumar bağımlılığı sebebiyle YEDAM'a yapılan başvurularda artış yaşanırken, bunların yüzde 37'sini kumar bağımlılığı oluşturuyor.

YEDAM'daki kumar oynama bozukluğu verilerine göre, kumar bağımlılığıyla ilgili oranlar şu şekilde:

"Başvuru yapan kişilerin yaş ortalaması 34. Başvuru yapan kişilerin yüzde 97'si erkek. Başvuranların yüzde 53'ü evli, yüzde 85'inin eğitim düzeyi lise ve üzeri. Kumar oynama davranışı, bireylerde yüzde 67 oranında spor bahisleri oynama ile başlıyor ve yaş ortalaması 21,31. Kumar oynama davranışını sürdüren bireylerin, en sık oynadığı kumar çeşidi yüzde 51 oranıyla spor bahisleri olurken, ikinci sırada yüzde 40 oranıyla casino oyunları yer alıyor."

"Doğru destekle kumar bağımlılığının üstesinden gelmek mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yıllara dayanan araştırmalar ve pratik deneyimlerle gerçekleştirdikleri özel rehabilitasyon yöntemleriyle, kumarın psikolojik tetikleyicilerine odaklandıklarını ve kumar oynama isteğiyle başa çıkma becerilerini kazandırdıklarını anlattı.

Dinç, doğru destekle kumar bağımlılığının üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirtti.

Yeşilayın bu mücadelede kişilerin ve ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Dinç, "115" numaralı destek hattından 7 gün 24 saat danışmanlık alınabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Dinç, aile terapisinin kumar bağımlılığını önlemedeki katkısına ilişkin şunları kaydetti:

"YEDAM'da ailelere sunduğumuz destek, kumar oynayan bireyin rehabilitasyon sürecine dahil edilmesi, finansal yönetim, sınırların belirlenmesi ve güvenin yeniden inşa edilmesi gibi kritik konuları içeriyor. Ailelerin bu sürece dahil edilmesi, iyileşme oranlarını ciddi şekilde artırıyor. Kumar bağımlılığı, bireysel bir sorun olmaktan öte, ailevi ve toplumsal bir sorundur. Ancak doğru destekle iyileşme mümkündür. Kumar bağımlılığı problemine yakalanmış kardeşlerimize bu işin tedavisi olduğunu, çözümü olduğunu, yolun sonu olmadığını ifade etmek istiyoruz. Beraber bu problemi çözelim istiyoruz, biz yanlarındayız, uzman arkadaşlarımız yanlarında. Türkiye'nin her yerinde, bu kardeşlerimizi hayata döndürmek ve problemlerini çözmek için hizmetlerindeyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay, Kumar Bağımlılığı ile Mücadele İçin Destek Sağlıyor - Son Dakika

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