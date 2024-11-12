Yeşilçam'ın İkonik Kötüleri Buluşuyor

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ANKARA - Türk sinemasının üç ikonik kötü karakteri; Coşkun Göğen (Tecavüzcü Çoşkun), Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984 yapımı 'Kayıp Kızlar' filminden tam 40 yıl sonra yeniden bir araya geliyor.

1984 yapımı Kayıp Kızlar, dönemin en tartışmalı ve ses getiren yapımlarından biri olarak, üç oyuncunun da kariyerlerinde önemli bir yer tutuyor. Zamanla sinema tarihinin kült figürlerine dönüşen bu karakterler, izleyicilerin zihinlerinde iz bıraktı. Bugün, onların bu unutulmaz performansları, yalnızca kötü karakter tiplemeleriyle değil, aynı zamanda dönemin toplumsal ve kültürel yapısına dair önemli birer yansıma olarak kabul ediliyor. Yeşilçam'ın gazozuyla meşhur kötü adamı Nuri Alço,Coşkun Göğen (Tecavüzcü Çoşkun),'genç kızları ağına düşüren' Eray Özbal i Orçun Benli'nin yönettiği "Mitoloji Mafyası" da buluşuyor.

Yapımcılığını Limon Yapım ve 6. His'in üstlendiği, yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı komedi dolu macera filmi "Mitoloji Mafyası", çekimlerine Çanakkale Geyikli'de başladı. Senaryosunu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli'nin kaleme aldığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle seyircileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Yeşilçam'ın "Efsane Kötüleri" bir arada

Türk sinemasının üç ikonik kötü karakterini "Kayıp Kızlar" filminden tam 40 yıl sonra yeniden bir araya getiren filmde, Coşkun Göğen, Yunan tanrısı Priapos olarak karşımıza çıkarken; Nuri Alço, "Alkapon Kerim" karakteriyle, Eray Özbal ise "Belmondo Engin" olarak seyirciyi güldürmeye aday.

Yeşilçam'ın üç karakter oyuncusunun yanı sıra Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ,Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi başarılı isimleri de "Mitoloji Mafyası" da yer alıyor.

Mitoloji, mafya ve komedi bir arada

Yunan mitolojisinden esinlenen ve kahkaha dolu bir hikaye sunmayı amaçlayan film, izleyiciyi mafya ve mitolojik dünyada keyifli bir maceraya sürüklüyor. İki beceriksiz hırsız olan Peker (Burak Serdar Şanal) ve Ati (Anıl Çelik), çaldıkları antik bir heykelin içinde binlerce yıldır hapsolmuş olan Priapos'u (Coşkun Göğen) yanlışlıkla serbest bırakırlar. Priapos, onlara kendisini ait olduğu yere götürmeleri karşılığında bir dileklerini gerçekleştireceğini söyler. Peker ve Ati, Priapos'u geri götürmek için yola çıkarken, tarihi eser kaçakçısı Ahu Secimer (Yeşim Salkım), sağır ve kör iz sürücüleri Poz Recai (Mustafa Üstündağ) ve Mono Rıza (İlker Aksum), eski mafya babası Alkapon Kerim ve heykeli ait olduğu müzeye götürmeye kararlı olan Mavisu (Aslı Bekiroğlu) gibi karakterlerle karşılaşarak fantastik ve komik bir kovalamacaya girişirler.