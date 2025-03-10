Yeşiller, CDU/CSU ve SPD'nin Paketine Onay Vermeyecek

Almanya'da Yeşiller Partisi, genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayacağını açıklayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hazırladığı savunma ve yatırım paketine onay vermek istemediklerini bildirdi.

Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, Berlin'de yaptığı açıklamada, partisinin üst kurullarında CDU/CSU ve SPD'nin hazırladığı savunma ve yatırım paketine ilişkin Mecliste yapılacak oylamada nasıl davranılacağını ele aldıklarını belirtti.

Dröge, bu paket için anayasadaki maddenin de değişmesi gerektiğine işaret ederek, "Milletvekillerine bu yasa değişikliklerine onay vermemelerini tavsiye edeceğiz." dedi.

Yeşillerin Eş Genel Başkanı Franziska Brantner de partisinin CDU/CSU ve SPD'nin seçim vaatlerini finanse etmeye hazır olmadığını kaydetti.

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Yeşillerin endişelerini ciddiye aldığını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz ile bu akşam Yeşillerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Klingbeil, paketin Meclisten geçeceği umudundan vazgeçemeyeceğini dile getirdi.

CDU/CSU ve SPD daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar avroluk fon kurulması konusunda anlaşmıştı. Borç frenini gevşetmek için anayasadaki ilgili maddenin değişmesi gerekiyor.

Ancak Mecliste, CDU/CSU ve SPD anayasa maddesini değiştirecek sandalye sayısına ulaşamadığı için Yeşillere ihtiyaç duyuluyor.

Federal Melis'te 13 ve 18 Mart'ta savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmeler yapılacak.