Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Doğanbaba köyünde Erdoğan Dinç'e ait 15 ADC 809 plakalı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Yeşilova'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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