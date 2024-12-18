Yeşilyurt'ta Çevre Eğitimi - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Çevre Eğitimi

Yeşilyurt\'ta Çevre Eğitimi

Yeşilyurt Belediyesi, her hafta bir okulda çevre bilinci eğitimleri düzenliyor.

18.12.2024 13:49
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi, her hafta bir okulda çevre eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yaparak, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına katkı sunuyor.

Her hafta bir okulda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimleri düzenleneriken, programlarda uzman eğiticiler yer alıyor.

Eğitim programına katılan öğretmen ve öğrenciler, çevrenin korunmasına yönelik düzenlenen seminerlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta Çevre Eğitimi - Son Dakika

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