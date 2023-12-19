 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, 1942 yılındaki Erbaa-Niksar depreminin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt\'ta deprem tatbikatı yapıldı
19.12.2023 - 14:50,
Abone Ol

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, 1942 yılındaki Erbaa- Niksar depreminin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturması amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatı doğrultusunda il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullarda tatbikat düzenlendi.

Bu kapsamda Sulusaray Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Öğrencilerin masa ve sıraların yanlarına çöküp kapanıp tutunmasının ardından görevli öğretmenler öğrencileri okul binasından avluya çıkardı.

Öğrenciler, okul bahçesinde uygun alanlara toplandıktan sonra görevli öğretmenler tarafından yoklama alındı.

Tatbikat, başarılı şekilde sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sulusaray, Yeşilyurt, Niksar, Erbaa, Tokat, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:13:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement