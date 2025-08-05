Yığılca'da Fındık Bahçesinde Yangın

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Yılgın köyü Dereiçi Mahallesi'ndeki fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında, 6 hektarlık fındıklık yandı.
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