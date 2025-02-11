Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.
Hocatman köyünde 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yığılca'da Yangın: Boş Ev Kül Oldu - Son Dakika
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