Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Sarıkaya köyü Açma mevkisinde fındık tarlasında örtü yangını çıktı.
Çevre sakinlerinin hızla durumu bildirmesi üzerine olay yerine Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Yığılca'daki örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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