Yıl Sonu İndirimlerinde Dikkat! - Son Dakika
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Yıl Sonu İndirimlerinde Dikkat!

Tüketicilere, yıl sonu indirimlerinde dolandırıcılık ve yanıltıcı kampanyalara karşı uyarılar yapılıyor.

30.11.2024 11:48
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Kasım kampanyalarının ardından sıra yıl sonu indirimlerine gelirken, indirim oranlarının araştırılması ve sosyal medyadan yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüketiciler, kasım ayı indirim kampanyalarının ardından gözünü yılın son ayında yapılacak indirimlere çevirdi.

Özellikle e-ticaret üzerinden yapılan kampanyalarda, yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi veya ürün bedeli tahsil edilmesine karşın mal göndermeme ve cayma hakkını kullandırmama gibi sorunlar yaşanabiliyor.

"İndirim dönemlerinde indirimler artırılmalı"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kampanyalı satışların yoğun olduğu dönemlerde denetimlerin artırılmasının önem taşıdığını bildirdi.

Piyasanın işletmelerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğine işaret eden Kılıç, denetimlerin artırılmasının, tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Kılıç, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet satın alan tüketicilerin dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirilmesinin mağduriyetleri engelleyeceğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu sayede tüketicilerin dikkatleri dolandırıcılık risklerine çekilecek ve mağduriyetlerin önlenmesinde önemli adımlar atılacaktır. Yıl sonu indirimlerini fırsat olarak gören bazı işletmeler tüketicileri mağdur edebiliyor. Mağduriyetlerin hızla çözülmesi ve gerekli önlemlerin alınması için il ticaret müdürlükleri ve belediye başkanlıkları tüketici şikayetlerinin hızlı ve etkili çözümlenmesi için birimler oluşturmalıdır."

Bilinçli tüketicilerin, isteklere değil ihtiyaçlara öncelik vermesi gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Alışveriş öncesinde ihtiyaçlar doğru belirlenmeli, alınacak mal veya hizmeti satan işletmeler hakkında ön inceleme yapmalı, indirim oranları araştırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, çevrim içi alışverişlerde satıcının güvenilir olup olmadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu belirten Kılıç, "Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı da dikkatli olunmalı, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığı kontrol edilmeli. Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgiler ayrıntılı okunmalıdır. Ödemelerin mobil bankacılık yoluyla iletilmesi durumunda, satıcıya ait olmayan farklı isim ve unvanlara EFT veya havale yapılmaması gerekiyor. Alışveriş yapılan muhatabın vergi kaydının olması ve adres bilgisinin bulunması da önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Tüketici Hakları Derneği, Dolandırıcılık, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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