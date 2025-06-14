Yılan Evde Panik Yarattı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Gürçayır beldesinde evinde yılan gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada evdeki yılanı yakaladı.
Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
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