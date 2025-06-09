Yılan Isırması Sonucu Ölüm

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir kişi yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.
Taşarası köyünde yaşayan 55 yaşındaki Abdülselam E, dün hayvanlarına ot toplamak için Oymakkaya köyünün kırsalına gitti.
Burada ot biçen Abdülselam E'yi yılan ısırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Abdülselam E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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