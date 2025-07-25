Adıyaman'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
Merkeze bağlı Tekpınar köyündeki evlerinin mutfağında yaklaşık 1,5 metrelik yılan gören ev sahipleri, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibine bildirdi.
İtfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Yılan Mutfağa Girdi, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?