Yılan Sürücüyü İtfaiyeye Götürdü

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BEYKOZ'da bir sürücü seyir halindeyken, aracın motor kısmında yılan olduğunu farketti. Yılanın çıkarılması için yardım isteyen sürücü, motor kısmına giren yılanla itfaiye istasyonuna gitti. Aracın motor kısmındaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 DD 2542 plakalı otomobiliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde olan sürücü, aracın motor kısmında yılan olduğunu fark etti. Otomobilini emniyet şeridine çeken sürücü kaputu açarak yılanı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin olay yerine gelememesi üzerine sürücü, aracın moto kısmındaki yılanla Kavacık İtfaiye İstasyonu'na giderek yardım istedi. Aracın istasyona çekilmesinin ardından yılan, itfaiye ekipleri tarafından motor bölümünden çıkarıldı. Yaşanan olay sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.