Yılancı Kemal, insanlara yardım eli uzatıyor - Son Dakika
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Yılancı Kemal, insanlara yardım eli uzatıyor

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Hatay'da yaşayan Kemal Başer, evlerine giren yılanları yakalayarak insanlara yardımcı oluyor. Yılanları tanıtmaya çalışan Başer, doğaya bıraktığı yılanlara 'insanlardan uzak dur' nasihatleri veriyor.

06.07.2024 10:31
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Herkes bakmaya bile korkarken, yılanlara fısıldıyor

Kemal Başer: "İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum, evlerine yılan girdiğinde gidip yılanı yakalıyorum"

Burak Gökoğlu: "Yılan gördüğümüzde direkt Yılancı Kemal aklımıza geliyor ve onu çağırıyoruz"

HATAY - Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen ve yaşam alanlarına giren yılanları yakalayan Kemal Başer'in doğaya bıraktığı yılana 'insanlardan uzak dur' nasihati verdiği anlar tebessüm ettirdi.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yer altı canlılarından özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başladı. Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, insanların yaşam alanına giren yılanları yakalamasıyla tanınıyor. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer'in yakaladığı bir karayılan hakkında bilgi verdiği anlar ve doğaya saldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılancı Kemal'in karayılanı doğaya bıraktığı esnada, "Karayılan sen zararlı değilsin ama insanlar senden daha tehlikeli" demesi tebessüm ettirdi. Doğaya bırakılan karayılan doğaya bırakıldığı anda bir süre sonra gözden kayboldu.

"İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum, evlerine yılan girdiğinde gidip yılanı yakalıyorum"

Yılanlara verdiği nasihatle güldüren Kemal Başer, "İşim gereğinde sürekli sahadayım gerek haşereler olsun, gerek zehirli böcekler ve işte sürüngenler olsun bunlarla sürekli iç içe olduğum için bu konuda da bilgim var. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum, evlerine yılan girdiğinde gidip yılanı yakalıyorum. Burada yılanlarla uğraşan benim, buna bir merakım ilgim var. Doğayı hayvanları hepsini seviyorum. Yılanlara karşı ön yargı var, insanlar gördüğü bütün yılanları öldürüyor. Ben de bu yılanların öldürülmemesi için kendimce bir mücadele veriyorum, yılanları tanıtmaya çalışıyorum. Zehirsiz yılanları zehirsiz diye insanlara tanıtıp, en azından bunların öldürülmemesi için çabalıyorum. Şimdi ben de bu yılanları yakaladığım için halk arasında da 'Yılancı Kemal' demeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"Yılan gördüğümüzde direkt Yılancı Kemal aklımıza geliyor ve onu çağırıyoruz"

Payas ilçesinde yaşayan Burak Gökoğlu, "Kendisi yılanlar hakkında çok bilgili. Payas'ta evlere giren, yol kenarına duran yılanlar gördüğümüzde direkt Yılancı Kemal aklımıza geliyor ve onu çağırıyoruz. Yani yılanları sevdiriyor, bir türlü yani zehirli hani olmayacağını açıklıyor. Doğaya bırakıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılancı Kemal, insanlara yardım eli uzatıyor - Son Dakika

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