Kamerayla görüntülediği yılan böyle saldırdı
ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, cep telefonu kamerası ile çekim yaptığı yılanın saldırısına uğradı.
Olay, Keban Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş yılanların çiftleşme dansını çekmeye başladı. Şahıs bir süre çekim yaparken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçti. Şahıs koşarak uzaklaşma çalışırken yılan peşini bırakmadı. O anlar şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Yılanın Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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