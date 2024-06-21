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Yılanların dansı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu ile kaydedildi.

Sıcaklığın her gün artığı Elazığ'da yılanlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç yılanların görüldüğü kentte danslar da yoğun ilgi görüyor. Palu ilçesine bağlı Baltaşı Nacaran köyünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.