Yılbaşı Gecesi Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
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Yılbaşı Gecesi Huzurevi Ziyareti

Yılbaşı gecesi huzurevinde yaşlılara nezaket ziyareti Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet, yılbaşı gecesi nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılara moral ve nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

31.12.2024 20:46
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Yılbaşı gecesi huzurevinde yaşlılara nezaket ziyareti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet, yılbaşı gecesi nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılara moral ve nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı gecesi anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında hem şehir merkezi hem de ilçelerden ve çevre illerden gelen misafirlerle sohbet eden şehir protokolü, yaşlıların sorunlarını dinleyerek onlarla dertleşti.

Ziyaret esnasında huzurevi sakinlerine yakın ilgi gösteren Vali Ünlüer, yaşlıların toplumun değerli bir hazinesi olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlıların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Sizlerin tecrübeleri ve duaları bizim için büyük bir güç kaynağı. Burada olmaktan ve sizlerle bu anlamlı geceyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz da huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Yaşlıların ihtiyaç ve taleplerini not alan protokol üyeleri, sorunların çözümü için gereken adımların atılacağı mesajını verdi. Ayrıca, misafirlere çeşitli hediyeler takdim edilerek sıcak bir ortam oluşturuldu.

Huzurevi sakinlerine sıcak içecekler ve tatlılar ikram edildi. Yaşlı kadın ve erkekler protokol üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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