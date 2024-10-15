Yıldırım Düşmesiyle 5 Kişi Yaralandı

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BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık köyünün Yaylalı Mezrası'nda etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. O sırada mezra meydanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık Köyüne bağlı Yaylalı Mezrası'nda akşam saat 21: 30 sıralarında meydana geldi. Mezrada etkili olan sağanak sonrası yıldırım düştü. Yıldırım, mezra meydanında bulunan vatandaşların üzerine isabet etti. Olayda Abdulmenaf Özal, Bayram Eren, Eyüp Zamur, Fikret Arıcı ve Yusuf Kara yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hizan ve Tatvan Devlet Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı duyan yaralı yakınları hastane önüne geldi.