Yıldız Dağı'nda Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Yıldız Dağı'nda Yeni Yıl Coşkusu

Yıldız Dağı\'nda Yeni Yıl Coşkusu

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini kayakla karşıladı.

01.01.2025 14:46
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Üçü profesyonel olmak üzere 6 pistin açık bulunduğu ve kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi, bazıları ise buz parkta patenle kaydı.

Yeni yılın ilk gününü ailesiyle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde geçiren Mahir Budak, AA muhabirine, güzel bir ortamda kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Merkezde pistlerin ve ortamın güzel olduğunu belirten Budak, "Hem tesisler güzel hem de ekonomik. Bu yüzden de insanlar buraya geliyor." dedi.

Budak, yeni yılın hayırlı olmasını temenni ederek, "Umarım insanlık için 2024'ten daha iyi bir yıl yaşarız. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Ezgi Budak ise merkeze açıldığından beri her kayak sezonu geldiğini belirterek, "Kayak gerçekten çok zevkli ve eğlenceli bir aktivite. Yeni yıla da zevkli ve farklı bir aktiviteyle girmek gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Hasan Örgen de her yıl merkeze gelerek kayak yaptığını ifade etti.

Merkezde her türlü imkanın bulunduğunu dile getiren Örgen, kayakseverleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne davet etti.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Kaynak: AA

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