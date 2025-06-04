Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kırsaldaki öğrenciler aileleriyle yıldızların altında sinema keyfi yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Dallıdağ Mahallesi'ndeki Dallıdağ İlkokulu ve Anaokulu'nda okul, öğrenci ve aile işbirliğini güçlendirmek için çalışma başlatıldı.

Müdür Emrah Aslan ve sınıf öğretmeni Fatmanur Bulut tarafından proje kapsamında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sanata erişimi artırmak, öğrencilerin ve ailelerinin eğlenmesini sağlamak amacıyla "Yıldızların Altında Sinema Heyecanı" adlı etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde kurulan beyaz perdede kimileri ilk kez sinema heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri, yıldızların altında, ikram edilen patlamış mısır ve içecek eşliğinde film izledi.

Etkinlik kapsamında sinemaya gelenlerin yanlarında getirdiği yaklaşık 300 kitap, kütüphanesi olmayan diğer kırsal okullara bağışlanacak.

"Toplu alanda ilk defa bir sinema heyecanı yaşıyorlar"

Okul Müdürü ve anaokul öğretmeni Emrah Aslan, AA muhabirine, ilkini düzenledikleri etkinliği devam ettireceklerini söyledi.

Amaçlarının, öğrencilerin velileriyle birlikte zaman geçirmesi ve sosyal etkinlikte buluşmalarını sağlamak olduğunu belirten Aslan, etkinliğe yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız hayatlarında ilk defa açık havada sinema izliyor. Hatta bir çoğu sinemaya bile gitmemişler ve toplu alanda ilk defa bir sinema heyecanı yaşıyorlar. Seçtiğimiz filmler de Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği filmler olduğu için onlara gizli öğrenme yöntemiyle çeşitli öğrenme olanakları sağlıyoruz. Hem ahlaki gelişim hem değerler eğitimi hem de saygı ve sevgi konularını gizli öğrenme yöntemiyle çocuklarımıza kazandırıyoruz."

Kırsalda kütüphanesi olmayan okullara kitap bağışlamak için etkinlik kapsamında 1 bilet 1 kitap kampanyası da yaptıklarını bildiren Aslan, kampanyayla etkinliğe katılanların birer kitap getirdiğini anlattı.

Kampanyayla çocukların yardımlaşma duygusu kazandığını ifade eden Aslan, "Belki kendilerinin de kitaba ihtiyacı var fakat evlerindeki 2 kitaptan birini arkadaşlarına bağışlayacak." dedi.

"40 yaşına geldim ilk defa böyle bir şey görüyorum"

Mahalle sakinlerinden Veysel Çelik de mahallede ilk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyledi.

Açık havada sinema etkinliğinin hem kendileri hem de çocuklar için çok güzel geçtiğini ifade eden Çelik, "Bu bir örnektir. 40 yaşına geldim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hocamızdan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Hanım Çelik ise ilk defa açık havada sinema etkinliğine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evde işimizi yaptık, bahçe zamanı olduğu için ekinlerimizi biçiyoruz. Komşularım ve çocuklarımla film izledik, çok mutlu olduk. İlk defa böyle bir şey gördüm, özellikle çocuklar çok mutlu oldu."