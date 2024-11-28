Yılkı Atları Karla Dans Etti

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BOLU'da, doğal yaşam alanı At Yaylası olan yabani yılkı atları yoğun kar yağışı altında koşuştururken, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Bolu genelinde geçtiğimiz cumartesi başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. At Yaylası bölgesinde kamp yapan doğasever Gökhan Bilen (38), yaylanın simgesi olan yılkı atlarını gördü. Bilen, dron kamerasıyla karda koşturan yabani yılkı atlarını havadan kayda aldı. 10'larca yılkı atının yoğun kar yağışı altında koşturması güzel görüntülere sahne oldu. Atlar, daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,