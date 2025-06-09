Yılkı Atları Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.
Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.
Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.
Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.
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